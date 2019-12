Des étudiants Mahorais en voyage d'études en Italie

Après la Belgique-Rotterdam en 2018, l’équipe L’étudiant mahorais en collaboration avec l’association Caribou Maoré et l’association culturelle étudiante mahoraise de Reims se trouve actuellement en l’Italie pour la 5ème édition du voyage d’étude.

Mayotte la 1ere •

©Caribou Maoré ...

©Caribou Maoré ...

Ce projet voyage d’étude a vu le jour en 2014 après une longue réflexion autour de la réussite des jeunes mahorais.Se former, acquérir des connaissances et des expériences ne se limitent pas qu’en France hexagonale. C’est pour cela que l’équipe LEM s’est fixé comme objectif de faire partir des étudiants mahorais dans le but de :Développer l’autonomie et susciter la curiosité des étudiants mahorais,Favoriser et consolider le travail en réseau : préparation à l’intégration professionnelle, rencontre entre jeunes mahorais et réfléchir à comment mieux travailler ensemble.Favoriser la pratique de la langue étrangère : parler une langue étrangère notamment l’anglais, l’espagnole, arabe, …Découvrir des entreprises étrangères pour des recherches de stage ou d’emploi : rencontre avec des professionnelsDécouvrir d’autres cultures européennes à travers des visites culturelles, historiques, …Mettre en pratique des connaissances théoriques pour certains étudiants.Cette édition 2019 concerne 25 étudiants Mahorais.