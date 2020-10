Du bicarbonate de soude, du vinaigre d’alcool blanc et de l’essence de citron …pour faire le ménage!

Tifaki Hazi propose à ses salariés employés de maison de fabriquer leurs propres produits ménagers.

On vous dévoile les recettes, simples et bons marchés.

""Hum ça sent bon !!!

1 verre de bicarbonate de soude

1 demi verre de vinaigre blanc

10 gouttes d'huile essentiel de citron

Le résultat: peut se conserver 4 à 5 jours.

" Les gens ont pris conscience que nos habitudes impactent l’environnement et que les produits chimiques nuisent à leur santé" Saarah Touffail

C'est la clameur qui s'élève dans la salle lorsque le bicarbonate de soude,le vinaigre,l'eau et l'huile essentiel de citron entrent en contact."Oui, c’est de l’huile essentiel de citron" explique Saarah TOUFFAIL, assistante manager à Tifaki services. C'est elle qui enseigne les recettes aux salariées en parcours d'insertion venues suivre la formation sur la fabrication de produits ménagers écologiques."Les produits en grande surface sont pleins de conservateur et de colorants" poursuit Saarah. Alors que voici la liste des ingrédients qui entrent dans la composition de la crème à récurer:Des verres, des cuillères,tous les ustensiles utilisés sont également à la portée de toutes les bourses."Quand on fait le calcul, on a dépensé 12 euros pour des produits qu’on trouve dans n’importe quel magasin. Avec ses produits, on peut fabriquer l’équivalent de 5 litres de produits ménagers" explique Anrichidine RAMADANI, responsable d’exploitation à Tifaki Hazi.De nombreux clients demandent cette prestation service de nettoyage à domicile écologique.Lorsque le client désire que sa maison ne soit nettoyer qu'avec des produits sains, il les achète et les met à disposition à son domicile. Les salariés de Tifaki Services les fabriquent directement chez le client.Maimouna SAID IBRAHIM, salariée en parcours d’insertion fait des ménages chez des particuliers. Avant sa formation,elle utilisait uniquement des produits industriels."Le processus de fabrication est simple,en plus ça sent très bon et c’est efficace. Je suis prête à les utiliser et je serais capable de les faire sur place quand je serais chez un client" confie l'employée de maison.