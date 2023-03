FC Parfin, une intégration réussie à La Réunion grâce au football

Le FC Parfin s'est imposé dans le très exigeant football réunionnais. Une performance réussie par des mahorais qui ont réuni les jeunes de la communes de Saint André et des communes voisines. Ils entament une nouvelle saison en super D2 durant le mois ramadan, ils ont désormais l'habitude.

Chamsudine Ali •

FC Parfin c'est l’histoire de grands frères qui ont voulu créer une structure pour encadrer les plus jeunes dans une des communes les plus animées de l’île de la Réunion. Le sport était l’activité la plus évidente et le football la discipline la plus fédératrice. C’est ainsi que naquit le FC Parfin. En 2009.

En 12 ans les mahorais se sont imposés dans le paysage footballistique de l’île aux grands spectacles. « Tous les 3 ans, on franchissait un niveau jusqu’à à atteindre l’élite en 2022 » déclare fièrement le président qui est aussi un des fondateurs.

"Nous allions chercher des jeunes à Saint Denis et à Saint Benoît » et au fur et à mesure que l’équipe franchissait les paliers, nos techniciens ont suivi les formations parallèlement." Ahamada Mohamed, président de FC Parfin

Même si le socle a été mahorais, FC Parfin est ouvert à toutes les communautés présentes à La Réunion.

L’équipe a connu quelques déboires l’année dernière ce qui explique sa relégation en super D2 « mais tout est désormais rentré dans l’ordre, " explique Hamada

Les comptes sont assainis et la municipalité accompagne l’équipe de football des mahorais.

FC Parfin a vu une partie de ses meilleurs éléments partir dans des équipes beaucoup plus huppées de la Réunion. Loin de se décourager, les dirigeants y voient plutôt une forme de consécration, une reconnaissance du travail effectué par leurs formateurs.

Les jeunes du FC Parfin lors d'une séance d'entrainement nocturne quelques heures seulement après la rupture du jeûne du ramadan. • ©Cham

Pour tenir toute une saison de football à la Réunion, il faut avoir de l’argent et s’adosser à un ou des sponsors des moyens que l’autre équipe de Saint André ne disposent pas en conséquence.

La saison de football à la Réunion débute en ce mois de ramadan. « Ce n’est pas un problème, nous avons l’habitude. À Mayotte vous vous arrêtez de jouer parce que les responsables se mettent d’accord entre eux. »

Et sur la fatigue qu'engendre le jeûne, le président Ahamada Mohamed répond par une boutade « il y a aussi peut-être un problème de nourriture ! "

FC Parfin est un peu une façade du football mahorais sur l’île de la Réunion, une fleur que Mayotte a planté sur le sol réunionnais.