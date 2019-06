Dans un article du journal de mayotte, le directeur de l'association « Solidarité Mayotte » donne une idée sur l'ampleur du phénomène. Ces six derniers mois, les associations ont recensé 668 nouveaux arrivants non comoriens. Deux fois plus que toute l'année dernière. Des hommes et des femmes qui se retrouvent souvent dans la rue, faute d'hébergement d’urgence suffisant.