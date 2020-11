François-Xavier Bellamy : « Mayotte peut être une fierté française »

Le député européen LR François-Xavier Bellamy, chef de file de la campagne des Républicains aux dernières élections, était l’invité de Zakweli ce mercredi.

Bruno Minas •

« Il ne faut pas entrer dans l’espace Schengen »

François-Xavier Bellamy dans Zakweli

Le député se montre enthousiaste après quelques jours passés dans l’île : « Je vois un potentiel extraordinaire, je crois à cette capacité de l’île de se développer. C’est un endroit magnifique, avec sa jeunesse, son énergie, son dynamisme ». « Il faut investir dans l’avenir de ce département, le plus jeune de France ». Pour François-Xavier Bellamy « les mahorais ne sont pas des citoyens de seconde zone, Mayotte c’est la France » … « Mayotte peut être une fierté française ».Le député européen estime que la France « ne sait pas gérer la pression migratoire ». « Il faut maîtriser correctement les frontières car l’immigration est à l‘origine du déséquilibre des politiques publiques » et il prévient : « c’est le ferment des violences de demain ». A la différence de la plupart des élus mahorais– y compris dans son camp- qui réclament que les cartes de séjour soient valables sur tout le territoire français, François-Xavier Bellamy dit son opposition à ce que Mayotte intègre l’espace Schengen : « Si on fait cela il y aura encore plus d’immigration. L’envie de venir sera beaucoup plus forte. Il faut mieux reconduire, et empêcher les arrivées » insiste-t-il.Enfin, en tant que membre de la commission des pêches, l’élu européen affirme vouloir défendre le modèle économique de la pêche artisanale : « les fonds européens ne sont pas encore mis en œuvre de manière efficace ». Selon lui, « les pêcheurs mahorais ne connaissent pas encore bien les aides auxquelles ils pourraient prétendre ».