Harcèlement scolaire : témoignage bouleversant d'une mère

Une mère brise le silence sur le harcèlement scolaire vécu par ses enfants. Sa fille a subit une agression physique par la mère d'un autre camarade et a découvert que son fils était régulièrement harcelé et frappé à l'école via une vidéo sur les réseaux sociaux.

Y.Ouilda / H.Halidi •

Une mère brise le silence sur le harcèlement scolaire vécu par ses enfants. Pour sa fille, tout a commencé par une simple dispute où sa fille aurait dit "grosse tête et grosses oreilles" a un de ses camarades. Cependant, cette dispute anodine a rapidement dégénéré en une agression physique de la part de la mère du camarade. Elle s'est rendue à l'école et aurait giflé la petite fille. Elle a également découvert que son fils était victime de harcèlement à l'école, révélé par une vidéo troublante sur les réseaux sociaux. Dans son témoignage, elle attend des actions pour mettre fin au harcèlement scolaire. Elle a adressé un courrier au recteur, mais n'a toujours pas reçu de réponse. Elle insiste que justice soit faite pour ses enfants et pour toutes les victimes de harcèlement scolaire.

