Hommage à l’Histoire de Mayotte au Lycée Mamoudzou Nord

« Il y a plus de 100 ans, une nouvelle page s’ouvrait ; celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage » dixit M. Jean-François COLOMBET, Le Préfet de Mayotte, en présence des deux classes Défense du Collège Zakia Madi et du Lycée Mamoudzou Nord.

Aujourd’hui, cette même classe Défense du Lycée Mamoudzou Nord, souhaite rendre hommage à l’Histoire de Mayotte. Les élèves en lien avec le corps enseignant, les Archives Départementales de Mayotte et l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de La Réunion ont élaboré une brochure bilingue (français – maoré) sur « Mayotte pendant les deux Guerres Mondiales ». Un travail de recherche et de vulgarisation à destination des habitants de l’île.

Pour information, la classe Défense de Mamoudzou Nord est née en septembre 2018. Une initiative qui vise à promouvoir un parcours citoyen, à renforcer le lien Défense / Nation et à faciliter l’insertion professionnelle des élèves.

Le Lycée de Mamoudzou Nord, ses élèves et le Vice-Rectorat de Mayotte ont le plaisir de vous convier à une Réunion de présentation de la brochure « Maore wakati wa zi kondro mbili za ulemengu - Mayotte pendant les deux Guerres Mondiales »,



Le Jeudi 5 décembre 2019 à 15h dans le CDI du Lycée de Mamoudzou Nord, en présence du Proviseur M. Patrick LOVAL, du Directeur de l’ONACVG M. Thierry PINCEMAILLE,



de l'IEN-EG Lettres Histoire-Géographie/Langues vivantes M. Frédéric CHEVALLIER et de l'IA-IPR d’Histoire-Géographie Mme Loetizia FAYOLLE-BARRAU.