II ZAKWELI II : Mohamed Moindjie, adjoint au maire de Mamoudzou

Je ne serai pas tête de liste mais je serai bien candidat pour être dans une liste

La ZAC du soleil levant à Hamaha et qui accueille la nouvelle station de Mayotte la 1ère va continuer son développement et participer à l’extension de la ville, Mohamed Moindjie 2e adjoint au maire de Mamoudzou en charge de l’aménagement s’en est expliqué, il était l’invité de zakweli ce jeudi.Mohamed Moindjie, l'adjoint au maire de Mamoudzou, en charge de l’aménagement et des transports, annonce ce matin au mico de Zakweli qu'il ne sera pas candidat aux prochaines municipales