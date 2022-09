Ile morte : Le CHM enclenche le plan blanc

Face aux événements actuels d'insécurités à Mayotte, ce jeudi 15 septembre, le Centre hospitalier de Mayotte, les dispensaires et pharmacies sont fermés.

Mayotte la 1ere •

En raison de la situation actuelle sur l’ensemble du département et prenant en compte les difficultés rencontrées par le personnel hospitalier le centre hospitalier de Mayotte enclenche le passage au niveau II du plan de gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles (plan blanc).

Toutes les consultations sur rendez-vous prise dans le centre de référence et à Jacaranda sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Tous les centre de consultation périphérique (dispensaires et pharmacie) sont fermés

Les consultations externes (chirurgie, gynécologique, vaccination etc) sont suspendus

Les hospitalisations de jour en chirurgie ambulatoire, médecine ambulatoire et pédiatrie ambulatoire sont annulées

Les quatre centre de soins et d’accouchement ( Mramadoudou, Dzoumogné, Petit Terre et Kahani) restent ouverts.

Le Chm informe les usagers qu’en cas de mise en danger du personnel et des patients, la direction se réserve la possibilité d’étendre la suspension d’activité à d’autres services. Toutes nouvelles mesures prises par l’établissement seront communiqués à la population par voie de communiqué de presse et sur les réseaux sociaux.

Pour info : Qu'est ce que le plan blanc ?

Inscrit dans la loi depuis 2004, le plan blanc est un plan spécifique d'urgence sanitaire et de crise pour planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables en cas d'afflux de victimes dans un établissement hospitalier. Le plan blanc est déclenché par le directeur de l’établissement de santé. Au-delà de l’obligation légale, l’élaboration d’un plan blanc constitue le moyen pour un établissement d’anticiper et de préparer sa réponse à des situations d’urgence sanitaire graves.