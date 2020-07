Ils veulent rentrer à Mayotte

Plusieurs centaines de ressortissants mahorais bloqués à Moroni depuis plusieurs mois. Exaspérés, ils ont fait connaitre leur mécontentement ce 13 juillet en faisant un sit-in devant l’ambassade de France.

Les chiffres des personnes bloquées divergent selon les sources entre 150 et 500 personnes.Des enfants, des hommes et des femmes, des personnes malades sont restés plusieurs heures devant l’ambassade de France à Moroni. Ces personnes entendaient faire valoir leur droit au retour à Mayotte après plusieurs mois bloqués aux Comores.Sur place, certains croient savoir qu’ils vont servir de monnaie d’échange entre la France et les Comores. En échange de leur retour, les autorités devraient selon leurs dires acceptées la reprise des reconduites aux frontières, pour l’instant interrompues. Toujours est-il que ces hommes et femmes sont fatigués d’être ainsi retenus loin des leurs. Aussi, alors qu’ils poursuivaient leur sit-in, une délégation a été reçue par le premier conseiller de l’ambassade de France, pour un résultat jugé mitigé.Dans une communication, Paris dit s’efforcer de résoudre au mieux, compte tenu du contexte sanitaire et une situation aux conséquences humanitaires préoccupantes. Les autorités françaises espèrent pouvoir permettre progressivement aux personnes encore bloquées aux Comores de pouvoir rejoindre leur foyer.