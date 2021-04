Issihaka Abdillai : « Mayotte est un territoire exceptionnel, il faut des mesures exceptionnelles »

Il est revenu sur le drame qui s’est déroulé jeudi à Mamoudzou, la mort d’un jeune lycéen tué en pleine rue : « Ce n’est plus admissible, c’est la société, l’éducation, c’est Mayotte qui recule » ; selon lui « un jeune de 15 ans qui tue n’est plus un mineur, c’est un criminel ».

Issihaka Abdillai estime qu’il faut changer la loi « pourquoi ne pas fixer la majorité pénale à 13 ans ? »…

Mayotte est un territoire exceptionnel, il faut des mesures exceptionnelles. Nous seuls avons plus d’immigration que la France entière, il faut adapter le droit. Pourquoi ce ne serait possible que pour fixer des minimas sociaux inférieurs et pas pour le reste ?.