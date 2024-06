Jeannette Giraud sera la première Mahoraise à devenir officière de la gendarmerie

Jeannette Giraud terminera le 20 juin sa formation à l'école des officiers de la gendarmerie à Melun. Elle sera la première Mahoraise à être promue au grade de lieutenante, neuf ans après Ahamada Hambaly, le premier Mahorais officier de la gendarmerie.

Ce sera une première : une Mahoraise va accéder au grade de lieutenante de la gendarmerie. Ce sera le 20 juin, quand Jeannette Giraud sera officiellement promue au terme de sa formation à l'école des officiers de la gendarmerie à Melun. Une étape importante, après la nomination en 2015 d'Ahamada Hambaly à la tête de la brigade de Pamandzi, le premier Mahorais à devenir officier de la gendarmerie.

Il deviendra ensuite le président de l'association des cadets citoyens de la gendarmerie de Mayotte. En 2021, il reçoit la candidature de la jeune femme, qui sollicite un stage au sein de la structure. "Son profil atypique provoquera un vrai dilemme au sein des cadres, habitués à accueillir des mineurs qui sont généralement en situation de décrochage", explique l'association dans un message sur sa page facebook saluant sa nomination. Son parcours scolaire est en effet bien rempli : après sa classe de seconde au lycée de Pamandzi, elle obtient son baccalauréat au lycée militaire de Saint-Cyr avant de poursuivre des études de Chimie à Versailles et à Rennes.

Le commandement d'un peloton à Drancy

"Cependant, la démarche séduit notre président qui espérait trouver une originaire du territoire pour lui emboîter le pas", ajoute l'association. Le capitaine Ahamada Hambaly confirme sa fierté : "elle est entrée jeune dans la gendarmerie, elle aura l'occasion d'aller au-delà de ce que j'ai pu faire", explique le premier Mahorais officier. "Elle peut aller jusqu'au grade de lieutenant-colonel, moi j'ai passé le concours à 44 ans, je ne pourrai pas aller au-delà de commandant car je suis en fin de carrière."

Dans la foulée de son stage, elle intègre la "Prépa Talent", un dispositif de la gendarmerie pour aider à la préparation des concours, notamment pour devenir officier de la gendarmerie. Elle rejoint l'école des officiers de la gendarmerie à Melun l'année suivante, en 2022. Depuis, elle a suivi une formation militaire et tactique et effectué des stages dans différents corps de métier. En revanche, la Mahoraise ne débutera pas sa carrière dans son département. À compter du 20 juin, elle rejoindra la gendarmerie mobile et commandera le second peloton de l'escadron 29/1 à Drancy, en Seine-Saint-Denis.

"C'est une guerrière"

"Habituellement, quand les femmes rejoignent la gendarmerie, elles se tournent vers la gendarmerie départementale, elle rejoint les gendarmes mobiles. C'est un choix courageux, c'est du maintien de l'ordre, c'est une guerrière", raconte Ahamada Hambaly. "Elle a fait le choix d'aller chercher de l'expérience ailleurs, mais il n'est pas exclu que son escadron serve à Mayotte, comme les escadrons mobiles changent tous les trois mois."

"Le parcours de Jeannette Giraud constitue un moment important dans l’histoire de notre territoire", se réjouit l'association des cadets de la gendarmerie de Mayotte. "Figure d'une jeunesse mahoraise investie et engagée, Jeannette Giraud nous rend véritablement fiers. Nous lui souhaitons une longue et riche carrière."