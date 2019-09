Un jeune étudiant malgache remporte le 1er prix d'un concours coranique international

Le jeune homme a remporté le premier prix du concours coranique international qui avait lieu la semaine dernière. Une compétition qui consiste à déclamer les versets du Coran avec le ton du muezzin le plus convaincant.



Il s’appelle Ali Botralahy, il est originaire d’Antsiranana (Diego-Suarez).

Il est revenu dans sa ville, accueilli en héros par la communauté musulmane à l’issue de cette compétition qui rassemblait des candidats venus de plus de 100 pays. Il a coiffé au poteau les experts du Maroc, d’Arabie Saoudite, de Turquie.



Cette discipline exige beaucoup de concentration et une mémoire exceptionnelle. Dès son adolescence le jeune Ali a mémorisé les 113 chapitres du livre saint. Il faut dire qu’il a des prédispositions, son père est imam.



Lui-même étudie la communication à l’université d’Antananarivo, et consacre tout son temps libre à lire, relire, et déclamer le Coran.