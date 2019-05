Journée Mondiale d’Evangélisation : qui est Jésus ?

Visuel Journée Mondiale D'Evangélisation



Pour en savoir plus :

L'un des organisateurs de cette journée mondiale d'évangélisation à Mayotte, le Pasteur Manda RAKOTONIAINA de l'Eglise Evangélique Dipelamaecha explique les tenants et les aboutissants de cet événement organisé sous l’égide de Campus pour Christ Mayotte.Premièrement nous tenons à bien préciser que le Global Outreach day est une journée Mondiale d’Evangélisation existant depuis des années, et dont le but est de partager la bonne nouvelle de Jésus le dernier samedi de Mai de chaque année. Pour cette année 2019, la date tombe ce samedi 25 mai 2019.Les chrétiens de Mayotte y participeront pour la deuxième année consécutive. L’objectif n’est pas de parler de Religion mais de « Jésus », sa vie, sa mission et surtout son amour pour nous.Je reprends ce que je disais précédemment, on n’est pas là pour parler de religion mais de « Jésus », d’autant plus qu’il n’est pas un inconnu pour nos amis musulmans puisqu’il est connu sous le nom de « Insa ».Pour information, Campus pour Christ a monté un Film relatant son histoire complet et intitulé « Jésus ». Actuellement ce film a été traduit en 1717 langues (le record pour la traduction d’un film) .vous pouvez voir le film gratuitement en shimaoré, en shingazidja, en malgache, en français, etc…Jésus lui-même disait dans l’évangile de Matthieu 22 : 34-40, que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes : Aimer Dieu, (de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa pensée), et aimer son prochain comme soi-même.Son amour pour toute l’humanité est la raison de sa venue, qu’on soit blanc, jaune, noir etc…Ainsiet la cohabitation, le vivre-ensemble entre différentes communautés devient même une occasion pour démontrer cet amour.Dieu merci, cela fait maintenant plusieurs années qu’on est à Mayotte et on remercie les différentes communautés pour ce respect réciproque.Toujours dans le contexte du Global Outreach day et de faire connaître ce Jésus (et non une religion), ce dernier a bien ordonné de ne point juger afin qu’on ne soit point jugé non plus (Matthieu 7 : 1) puisque Dieu seul connaît les cœurs.Il a dit qu’il est le chemin et qu’il est aussi la vie (Jean 14 :6). Il n’a jamais dit qu’il faut obligatoirement faire allégeance à une église, à un pasteur, à des curés, à des gourous comme vous le dites.Bien sûr, il condamne fermement toutes formes de péchés sexuels (pédophilie, abus sexuels, etc…) ou toutes autres formes de péchés. D’autant plus que c’est à cause des péchés de l’humanité qu’il est mort sur la croix.Et à cause de cette justice de Dieu, Jésus a pris notre place en mourant pour nous, et bien sûr, le mobile …. C’est toujours l’AMOUR !