Jules Perreau, Directeur Régional de Corsair : « Nous apportons une concurrence saine sur le département »

Le directeur régional de la compagnie Corsair, Jules Perreau, était ce mercredi dans Zakweli. Corsair vient d’annoncer son retour sur Mayotte.

Bruno Minas •

Le prix de l’aller-retour vers la Réunion est le même qu’il y a deux ans, 198 €. Pour ceux qui voyagent sans bagages nous proposerons même des tickets à 158€ explique Jules Perreau

Nous apportons une concurrence saine sur le département Jules Perreau

Jules Perreau directeur régional de Corsair dans Zakweli

A compter du 12 décembre, l’île sera desservie deux fois par semaine, les mardi et samedi. Une troisième desserte hebdomadaire est envisagée à partir du mois de juin.« sur Paris cela varie plus selon les saisons ». Le retour de Corsair est facilité par l’abandon des Boeings 747, trop gros pour atterrir à Mayotte, au profit des Airbus A 330 neo. Pour le moment il n’est pas encore question de vols directs entre Mayotte et Paris.affirme le directeur régional de Corsair, « mais nous ne sommes pas une low-cost, nous offrons un haut-niveau de service à nos passagers ». Il annonce enfin l’ouverture prochaine d’une agence de Corsair à Mayotte.