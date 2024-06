Kira Ada Colo : « Une nouvelle cohabitation sera peut-être une chance pour Mayotte »

Kira Ada Colo, ancien attaché parlementaire et consultant de Mayotte la 1ère sur les élections européennes, était l’invité de Zakweli ce lundi

« La dissolution de l’Assemblée Nationale est parfaitement logique, le président a compris que le parlement a besoin d’une nouvelle légitimé, il faut donner un nouveau souffle ».

Kira Ada Colo confirme que les textes en préparation sur la loi Mayotte sont désormais abandonnés, « il y aura un nouveau gouvernement et une nouvelle assemblée dans quelques semaines et la question qui se pose est : y aura-t-il cohabitation ? »

« L’éventualité d’une cohabitation entre le président Macron et un gouvernement du Rassemblement National ne serait pas nécessairement une mauvaise chose pour Mayotte » dit l’analyste. « Ce serait l’occasion de voir si Marine le Pen et Jordan Bardella disent la vérité sur leur volonté de venir à bout des problèmes d’insécurité et d’immigration à Mayotte ».

Kira Ada Colo affirme que « pendant la précédente cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin en 1997, les dossiers mahorais ont bien avancé à cette époque ». « Une nouvelle cohabitation sera peut-être une chance pour Mayotte » conclut-il.