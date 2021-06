Daoud Saindou Malide : « Ce n’est plus possible de laisser Mayotte à l’abandon, livrée aux bandes »

Bruno Minas •

Le candidat précise qu’il est maître d’école et que son équipière est cadre à la caisse de sécurité sociale :

nous avons l’habitude de voir les familles en difficultés, nous connaissons les doléances de la population. Nous sommes capables de travailler en harmonie avec la population. Beaucoup connaissent le chômage et vivent dans des logements indécents

Selon lui « cette vie de misère a les conséquences que l’on connait maintenant ».

Daoud Saindou Malide dit que le département « doit collaborer avec les communes et les intercos pour venir bout de l’habitat indigne ». Il faut aussi, selon lui « que l’Etat mette les moyens. Ce n’est plus possible de laisser Mayotte à l’abandon, livrée aux bandes ».