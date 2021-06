Hamisse Maoulida : « Raissa Andhume est une grande dame »

Bruno Minas •

Le candidat rend hommage à la « vision de progrès » de Raissa Andhume,

elle est une grande dame, elle a des ambitions que je partage

dit-il.

Parmi ces ambitions, il y a celle de « faire venir les grandes entreprises de distribution, les grandes marques. Il y aura de la concurrence. Il faut que chaque commune ait son centre commercial ».

Selon lui, le Conseil Départemental pourra mettre des terrains à disposition pour ces distributeurs.

Hamisse Maoulida envisage aussi de revoir la coopération régionale pour accéder à des produits moins chers de Madagascar et des Comores. Il affirme que l‘objectif principal est de développer le réseau routier, le port et l’aéroport et « nous allons œuvrer pour le développement du train bleu ».