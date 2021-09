Un nouveau visage pour Koungou

La démolition des 250 cases en tôles, dans le quartier Caro bolé à Koungou est prévu le lundi 27 septembre pour laisser place à des logements sociaux et une école.

Mayotte la 1ere •

Depuis qu'ils ont été alertés par les autorités municipales, les habitants commencent à plier bagage.

Depuis ce vendredi 24 septembre les habitants non plus accès à l'eau et l'électricité en effet ça déménage de ce côté de Koungou. Une nouvelle opération de destruction de logements insalubres va débuter la semaine prochaine. 250 cases en tôles et une dizaine de maisons à détruire.

Ce sont plus de 500 personnes qu'il faut déplacer et reloger. L' opération rentre dans le cadre de la loi Élan. elle va permettre de construire des logements sociaux, une école et d'autres projets par loin de la mairie. Ces projets étaient bloqués depuis 25 ans. Selon la mairie des propositions de relogements ont été faites aux familles éligibles. Seule 4 d'entre elles auraient accepté d'être logé ailleurs.