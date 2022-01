Kueena : « Je vais me présenter au concours The Voice France »

La chanteuse Kueena, lauréate du concours de chant « Nyora » aux Comores, était l’invitée de Zakweli ce mercredi

Bruno Minas •

La chanteuse Kueena, lauréate du concours de chant « Nyora » aux Comores, était l’invitée de Zakweli ce mercredi. « J’avais besoin de me surpasser » explique-t-elle, « parce que je suis de nature réservée, stressée ».

Kueena raconte que cette aventure entamée en novembre 2021 a été intense : « nous avions un coaching très exigeant, et je me suis bien entendue avec les autres candidats ».

Kueena balaye d’une main les quelques polémiques suscitées par sa participation en tant que Mahoraise à un concours aux Comores : « Je ne comprends pas, vraiment. Je représentais Mayotte, je ne vois pas où est le mal. C’est tellement petit tout ça… c’est un concours de chant c’est tout. Je l’ai gagné parce que je l’ai mérité ».

Kueena utilisera le prix qu’elle a remporté (10 000 euros) à la production d’un album, et elle annonce : « je vais me présenter au concours The Voice France ». C’est pour elle le début d’une carrière.