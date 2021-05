L’Aïd, une fête conviviale à Mayotte

L’Aïd, la fête en arabe ! Et c’est exactement ce qui se passe en ce jour de célébration de la fin du mois de ramadan. Après un mois de jeûne et d’abstinence ou l’islam recommande la spiritualité, les musulmans de Mayotte accueillent l’Aïd avec des grands préparatifs

Kalathoumi Abdil-Hadi •

Tout se doit d’être à neuf, beaucoup profitent de cette période pour refaire la peinture de la maison ainsi que la décoration en achetant notamment des nouveaux linges de maison.

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là, l’Aïd est une fête pour les enfants et elle se ponctue pas l’achat de nouveaux vêtements à mettre pour ce jour: les fameux vêtements de l’Aïd. Vêtements, chaussures etc, tout se doit d’être neuf, d’où ces foires commerciales. Autrefois, à l’approche de la fin du mois de ramadan, tout enfant était angoissé si les parents n’avaient pas encore acheté les tenues de l’Aïd.

En ce jour qui marque la fin du mois de ramadan, il s’agit évidemment de cuisiner les meilleurs mets pour servir à la familles qui viendra donner la main de l’Aïd avec la fameuse phrase :

Allahouma djianlina minali idil fayizina, sinina baanda sinina

Et c’est ainsi que va se rythmer la journée de l’Aïd, on se sert des mains, on se souhaite une bonne fête et on prie pour qu’on soit encore vivant dans les prochaines années pour revivre d’autres Aïd.

Le visiteur ne repart pas les mains vides. Toute la nuit, les femmes ont cuisiné les meilleurs gâteaux et amuses-bouches, à côté de l’incontournable sambossas, on retrouve tant d’autres gourmandises. On met les petits plats dans les grands, toutes sortes de gâteaux seront servis dans les plus belles assiettes.

Ce jour de fête est un jour de partage et d’amour. Après la prière matinale de l’Aïd, les fidèles rendent donc visite à leur famille, au sens le plus large et c’est ainsi que tous ces mets préparés la veille sont servis avec le fameux « dithé » ou du café ou du jus. Et on n’oublie évidemment pas ceux qui sont morts. Une visite au cimetière est également une étape essentiellement de la journée de l’Aïd. Aller visiter les morts et leur adresser une prière.

Désormais, beaucoup de municipalité organisent des festivités à destination des enfants pour encore plus égayer ce jour. Autrefois, quand il n’y avait pas encore la Covid-19 et toutes ces restrictions, au jour de l’Aïd se joue également les finales des fameux tournois ramadan. Des tournois sportifs dans plusieurs disciplines, opposant les différents quartiers d’une même ville.