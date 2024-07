L'Arabie Saoudite va dédommager les fidèles Sud-Africains pour leur pèlerinage à La Mecque

Cette année, le Hadj a été marqué par de fortes chaleurs et un bilan dramatique : 1.300 pèlerins ont perdu la vie à La Mecque en juin. Les 3.500 fidèles sud-africains ont notamment dénoncé un manque de sécurité. L'Arabie saoudite a accepté de les dédommager à hauteur de 700.000 euros.

Le pèlerinage s'est déroulé dans des conditions caniculaires cette année, avec plus de 50 degrés à La Mecque. 1.300 pèlerins ont perdu la vie, notamment des cas de déshydratation. Si beaucoup de fidèles ont participé au Hadj sans autorisation ni encadrement, ce n'était pas le cas des 3.500 pèlerins sud-africain, selon le conseil sud africain du Hadj et du Oumra. L'instance dénonce un manque de sécurité, avec des cas de vols de nourriture et des pénuries d'eau.

L’Arabie saoudite a donc accepté de les dédommager pour ces cinq jours de calvaire. Plus de 700.000 euros seront versés, soit 210 euros par personne. Un somme dérisoire, sachant que certains déboursent près de 9.000 euros pour y participer. Cela pourrait en tout cas donner des idées à d'autres pèlerins de l'océan Indien, comme les 760 pèlerins Comoriens, le millier de fidèles maldiviens ou encore les plus de 300 pèlerins Mahorais.