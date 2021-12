L’association Saveurs et Senteurs organise la fête de la vanille pour ses 10 ans

Depuis 2018 l’association Saveurs et senteurs porte le projet de relance de la filière vanille de Mayotte.

Mayotte la 1ere •

L’année 2021 marque le lancement officiel de la renaissance de cette filière avec la collecte de 750 kg de vanille verte auprès de 26 producteurs.



Afin de mettre en valeur cette filière et les acteurs du territoire impliqués l’association souhaite organiser un événement pour faire découvrir aux jeunes mahoraises et mahorais les différents aspects de ce produit consommé partout sur la planète et pourtant mal connu.

Plus largement l’association souhaite faire le lien entre une agriculture durable et une alimentation saine et locale.

Ainsi cette fête de la vanille s’inscrira dans le cadre de la journée du goût événement national, au travers d’animations en faveur des scolaires et du grand public.



Le site retenu du Pôle d’Excellence Rurale de Coconi (PER) a pour vocation de mettre en avant les filières PAPAM, des animations seront proposées en ce sens.

Un parcours « de la terre à l’assiette » sera mis en place pour permettre aux visiteurs d’éveiller leurs cinq sens et de comprendre le cycle biologique de croissance des plantes à parfum et leur transformation.

Des animations sont prévues au cours de la semaine du 6 décembre pour les scolaires.



La journée du 11 décembre est prévue pour l’accueil du grand public de 9h à 15h.

Ce sont plus de vingt exposants qui seront présents pour proposer des animations sur les thèmes de :