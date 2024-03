L'utilisation de la machette réglementée pour un mois par le Préfet

Suite aux annonces de la ministre Marie Guévenoux, le 27 février dernier, le Préfet a pris un arrêté, depuis ce jeudi, pour réglementer l'utilisation de la machette à Mayotte. Une nouvelle agression est à déplorer, ce jeudi, à Nguja.

Il est presque midi, ce jeudi, quand une femme de 30 ans se présente au portail de la plage de Nguja pour passer sa journée à la plage. Un homme sort du buisson et vient l'agresser à coups de machette pour lui voler son sac. Blessée à la main gauche, elle parvient à prendre la fuite et à prévenir les secours. Son agresseur a réussi à prendre la fuite avec le sac de sa victime.

C'est ce type d'agressions que François Xavier Bieuville, le Préfet de Mayotte, veut endiguer avec l'arrêté préfectoral publié ce mercredi. Il est entré en vigueur ce jeudi, pour un mois, jusqu'au 15 avril. Objectif, "enrayer la violence et restaurer la paix civile à Mayotte" annonce le Préfet dans un communiqué. Dans son arrêté, le préfet François-Xavier Bieuville, énumère six attaques à la machette allant de novembre 2023 à janvier 2024.

Le Préfet a interdit la vente, le port, le transport et l’utilisation de machettes, chombos et assimilés, sur l’ensemble du département, à compter du 14 mars 2024. Cette interdiction ne s’applique pas aux motifs légitimes de recours à ces outils, notamment aux fins professionnelles, agricoles ou domestiques. Préfecture de Mayotte

Désormais, tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires pouvant entraîner des peines allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. L'établissement ne respectant pas la réglementation de vente, lui, pourra faire l'objet de sanctions allant jusqu'à une fermeture administrative. Les maires, les gendarmes et les policiers doivent faire respecter cet arrêté.