La fin du confinement approche, les autorités sont déjà dans les starting-blocks pour préparer la rentrée

S.D •

Un début d’assouplissement semble se dessiner pour les scolaires, avec l’accueil d’élèves dans des établissements; une continuité dans l’accompagnement des écoliers. L’initiative du Rectorat tend à permettre à des petits groupes d’élèves de bénéficier d’un accompagnement scour mesure durant cette dernière semaine de repos ; opération rendue possible grâce aux enseignants qui se sont portés volontaires pour accomplir cette mission. Depuis le début du confinement,

"des enseignants accueillent des enfants des personnels soignants et des forces de sécurité intérieure indispensables à la gestion de la crise".

Le Recteur Gilles Halbout expliquait à ce propos sur Mayotte la 1ère (Questions Directes du 16 février 2021) de la nécessité de mettre en place ce dispositif, afin d'aider les parents de ces enfants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus à Mayotte. Des professionnels de santé sur le front, et qui n’ont pas forcément le temps ni l’énergie de faire du en "même temps", entre le travail et l’accompagnement scolaire de leurs enfants, d’où cette idée de les alléger à ce niveau.

©Mayotte la 1ere

D’ores et déjà le Rectorat réfléchit à la reprise des cours dans un peu plus d’une semaine, et au protocole qui sera mis en place dans les différentes écoles, pour une rentrée plus ou moins sereine.