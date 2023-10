La plus grande maternité d'Europe cherche sages-femmes désespérément

Les naissances sont de plus en plus nombreuses dans le département depuis plusieurs années. Par contre, le nombre de sage-femme, lui, est en chute libre.

Aurélien Février •

Depuis deux ans, Mayotte a dépassé la barre symbolique des 10 000 naissances sur son territoire. En 2021, 10 704 nouveau-nés ont vu le jour dans les maternités du CHM. Ils seront 10 795 l'année suivante et la trajectoire de l'année 2023 semble emprunter le même chemin.

Face à cette augmentation des naissances, le nombre des sages-femmes dans le département est en chute libre. L'une d'entre elles, fait le compte " pour que tout réouvre on doit être 190 sur l'île mais depuis juillet on est que 80 à 90. Avec tous les départs prévus en décembre on sera 45 !"

L'explication est simple, "plus personne ne veut venir et vu comment on est traité, plus personne ne veut rester" sans parler de la crise de l'eau qui n'arrange rien à la situation.

"C'est la première fois que je dis aux dames de partir accoucher en métropole"

Face à cette situation, le dispensaire de Dzoumogné a quand même réouvert sa maternité depuis le 17 octobre. Sur place, habituellement, il y a trois sages-femmes de jour sauf qu'avec le manque de moyens humains, depuis la réouverture du service, il y a deux sages-femmes et un infirmier.

Cette situation n'est pas sans conséquence sur les sages-femmes restées à Mayotte "C'est la première fois que je dis aux dames de partir accoucher en métropole" nous dit l'une d'entre elles.

La direction du CHM, de son côté, n'a pas souhaité communiquer sur le sujet.