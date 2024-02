La Poste annonce l'interruption des envois à destination ou en provenance de Mayotte

Avec la situation sociale actuelle, La Poste a décidé d'interrompre le service courrier jusqu'à nouvel ordre.

L'entreprise annonce dans un communiqué que depuis le 22 janvier dernier "le conflit social, qui paralyse l’île de Mayotte, perturbe fortement l’envoi et la distribution des courriers et colis à Mayotte, notamment à cause des difficultés d’accès à l’aéroport."

La Poste a donc décidé "dans l'attente d'une amélioration de la situation" d'interrompre "temporairement" les envois à destination ou en provenance de Mayotte.