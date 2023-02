La Réunion : Un ancien proviseur du lycée de petite-terre poursuivi pour viol

A la Réunion, la cour d’assises est requise contre un ancien proviseur du lycée de petite-terre. Il est poursuivi pour des viols sur mineure commis lorsqu’il exerçait à Mayotte

Bruno Minas •

Le parquet de St Denis a requis la comparution aux assises de cet enseignant proche de la retraite dont le dernier poste était celui de principal du collège Juliette Dodu. Avant cela il était proviseur du lycée de petite-terre jusqu’en 2018.

Les faits reprochés ont eu lieu à Mayotte et remontent à 2015. L’enseignant et son épouse avaient adopté une enfant, et il aurait abusé d’elle alors que la fillette avait 10 ans. Le couple s’est ensuite séparé.

Son ex-femme était au courant de ce crime, et, selon les dires du suspect, exerçait sur lui un chantage financier. A tel point qu’il s’est rendu lui-même au commissariat de police de St Denis pour se dénoncer.

Le procureur de St Denis a décidé de poursuivre également l’ex-épouse pour non dénonciation de faits criminels.