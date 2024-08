À Mayotte, les chrétiens fêtent l'Assomption de la Vierge Marie

​Ce jeudi 15 août est un jour férié en France. Les chrétiens fêtent l'assomption, l'élévation de Marie au Ciel. L'occasion de processions en l'honneur de Marie. Une procession ponctuée de chants et de prières. À Mayotte, plus d'une centaine de personnes ont défilé dans les rues de la ville chef-lieu.

C'est la vierge Marie que l'on célèbre. Celle sur laquelle on peut s'appuyer. La plus proche de Dieu. On s'identifie à elle, on s'adresse à elle.