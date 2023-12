La Sécurité Sociale de Mayotte ferme son accès au public au centre Kinga suite à une fuite de gaz

La CSSM, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, a décidé de suspendre l'accueil du public au centre Kinga à Kawéni jusqu'au mardi 26 décembre. Ses locaux avaient dû être évacués ce mercredi suite à une fuite de gaz.

La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte a décidé par mesure de précaution de fermer l'accueil du public au centre Kinga à Kawéni jusqu'au mardi 26 décembre. Cette annonce fait suite à l'évacuation de ses locaux ce mercredi 20 décembre. 113 personnes ont dû quitter le bâtiment, huit agents de la CSSM ont également été hospitalisés. Leur état n'est pas jugé inquiétant.

"Les salariés ont commencé à ressentir des malaises, à vomir, donc on a rapidement fait évacuer l'ensemble du personnel", précise Abdoul Hamidi Keldi, le sous-directeur de la CSSM. "Les effets ont été plus lourds sur une zone bien particulière du bâtiment A." Les pompiers ont effectué plusieurs repérages du site au cours de la journée pour déterminer l'origine de la fuite et la nature du gaz. "On a reconnu tous les niveaux du bâtiment, aussi bien les bureaux, les locaux techniques, les réserves, les gaines, mais tous les relevés de nos appareils de mesure se sont révélés négatifs", explique Indaroussi Said, le commandant des pompiers.