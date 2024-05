Le 28 mai est la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle

Si la définition des règles semble bien entendue, au cœur de l’Espace Tortue du Collège de Doujani, il s’agit surtout de faire une grande sensibilisation autour de la précarité menstruelle autrement dit sur la difficulté à accéder pour les personnes réglées aux serviettes hygiéniques. Après l’échange entre infirmières et élèves de 5ème et 4ème de l’établissement s’ensuit une distribution de kits hygiéniques.

L’événement est organisé par la Croix-Rouge aux côtés des infirmières et du service de la vie scolaire de l’établissement ainsi qu’Endométriose Mayotte. Objectif, sensibiliser et informer sur les règles mais sur la manière d’utiliser les serviettes périodiques.

L'objectif de venir dans les établissement scolaires c'est de parler des règles, de tuer les tabous sur les règles de parler des choses dont on ose pas à la maison. (..) à Mayotte comme en hexagone on peut voir beaucoup d'absence de jeunes filles à cause de manque de protection hygiéniques. grâce à la préfecture et à l'ARS, nous venons dans les établissements scolaire pour venir donner des serviettes hygiéniques.