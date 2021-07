Le dispositif Oumeya pour les jeunes mahorais

C'est un dispositif d'insertion professionnelle qui accueille des jeunes entre 16 et 29 ans qui s'inscrit dans le cadre des actions des Apprentis d'Auteuil Mayotte.

Ilona Youssouffa •

Concentration ce 15 juillet pour les jeunes à la maison de formation d’Oumeya d’Iloni

Lancé en décembre 2020, le dispositif Oumeya s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui n'ont ni formations, ni diplômes et à la recherche d'emploi. Le but est de proposer un accompagnement personnalisé pour favoriser une insertion sociale et professionnelle durable et de qualité.

Parmi les activités, des cours de remise à niveau, des cours de cuisine, et d’autres activités ludiques pour le savoir-être et le savoir-faire. Sur l’île, il existe 4 maisons de remobilisation des jeunes, à Dzoumogné, Dembeni, Chirongui et Ouangani.