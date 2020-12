Le lycée des Métiers du bâtiment de Longoni sort de terre

Les travaux du futur lycée des métiers du bâtiment vont bientot débuter. Ce samedi 12 décembre 2020 a été célébré la fin de chantier du premier édifice : le faré de projet.

Andry Rakotondravola •

©Andry Rakotondravola

« La maison du projet qui va être le lieu où pendant la durée des travaux on va raconter ce produit-là, il y a une grande maquette, il y a des panneaux qui expliquent le projet qui est le point de départ des prochains mois, des prochaines années qui vont arriver à cet équipement, à ce lycée qui est vraiment indispensable pour Mayotte » Nicolas Delon, Architecte

©Andry Rakotondravola

©Andry Rakotondravola

Ce faré représente le point d'ancrage de tous les travaux, un lieu de rencontre et d'échanges : les enfants peuvent s'y retrouver pour échanger, les entreprises pour y effectuer les réunions de chantier...Le faré est construit dans le respect des traditions architecturales mahoraises et répond aux critères de Développement Durable. Les matériaux proviennent des précédents chantiers du Rectorat. Il s'agit donc de matériaux de récupération : le fer, la brique, le bois, les pierres...Le chantier est situé à l’ouest du village, le lycée des métiers du bâtiment de Longoni sera intégré dans l’aménagement d’un nouveau quartier porté par la commune de Koungou et l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte (EPFAM).Le nouveau lycée remplacera celui de Dzoumogné de 600 élèves aujourd’hui, pour accueillir près de 2 000 élèves, sur une surface de 22 600 m² bâtis +35 000 m² extérieurs. Il coutera 55 millions d’euros. Ce projet devrait se réaliser dans les modes de construction écologiques, et a aussi pour ambition la relance de la filière locale de construction à base de brique de terre crue BTC (Brique en Terre Crue) déjà présente sur l’île et d’en explorer de nouvelles.