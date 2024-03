Le numéro deux d'une filière d'immigration clandestine condamné à 18 mois de prison ferme

La police annonce la condamnation à 18 mois de prison ferme du numéro deux d'une filière d'immigration clandestine venant en kwassas des Comores. 880 passagers ont été transportés en dix mois contre 266.000 euros.

La police aux frontières annonce avoir interpellé, avec l'appui du RAID, le numéro deux d'une filière transportant des migrants comoriens en kwassa le mardi 12 mars à Pamandzi. En dix mois, 880 migrants ont été transportés, moyennant une somme totale de 266.000 euros. L'homme a reconnu les faits a été condamné à 18 mois de prison ferme.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux kwassas ont également été interpellés, avec à bord 75 passagers africains. Les deux pilotes, et trois autres individus identifiés comme passeurs, ont été interpellés. Ils ont reconnu les faits et ont été condamnés le vendredi 15 mars à 15 mois de prison ferme pour deux d'entre eux et six mois de prison ferme pour les trois autres.

L'arrivée de ces 75 migrants a aussi provoqué des tensions ce samedi au stade de Cavani. Des heurts ont éclaté lorsqu'une partie d'entre eux a tenté de rejoindre le camp, provoquant la colère du collectif d'habitants de Cavani qui campe sur place. Ce week-end, le portail menant au camp a été cadenassé, poussant de nombreux occupants du camp à devoir escalader les murs.