Le président de la commission des lois et la vice-présidente de l'Assemblée en visite à Mayotte de mercredi à dimanche

Le président de la commission des Lois, Sacha Houlié, et la députée Élodie Jacquier-Laforge, vice-présidente de l'Assemblée nationale, se rendront à Mayotte de mercredi à dimanche. Une visite centrée notamment autour de l'immigration, la sécurité, la santé, le logement ou encore l'éducation.

C'est un programme chargé qui attend les députés de la majorité Sacha Houlié et Élodie Jacquier-Laforge. Le président de la commission des lois et la vice-présidente de l'Assemblée nationale seront en visite à Mayotte du mercredi 20 mars au dimanche 24 mars. Un déplacement qui sera marqué notamment par les enjeux de la sécurité et de l'immigration.

Les deux députés rencontreront la plupart des acteurs institutionnels : le procureur, le commandement de la gendarmerie, le directeur de la police nationale, le préfet et le sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Ils visiteront également la prison de Majicavo, le camp de Cavani, l'association Solidarité Mayotte, le CRA de Petite-Terre ou encore les bidonvilles de Kawéni et de Mavadzani.

Préparer le projet de loi Mayotte et les débats sur le droit du sol

Cette visite sera aussi l'occasion d'aborder les thèmes de la santé, avec une rencontre avec le directeur de l'Agence Régionale de Santé et une visite au CHM et à la maternité de Mamoudzou, ou encore de l'éducation, avec une rencontre avec les transporteurs scolaires et le recteur. Des rencontres avec les élus, les collectifs, les forces vives et la plupart des administrations sont aussi prévues dans ce dense agenda pour évoquer les défis auxquels Mayotte fait face.

Cette visite vise notamment à préparer les futurs textes législatifs qui concerneront le département, avec l'examen du projet de loi Mayotte qui sera présenté en conseil des ministres le 22 mai et le projet de révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte, annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En janvier, avant la crise des barrages, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'était également rendue à Mayotte.