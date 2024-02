Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte

Partager :

Dès sa descente d’avion ce dimanche matin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé « la fin du droit du sol à Mayotte à l’initiative du Président de la République. Une révision constitutionnelle fera qu’il ne sera plus possible de devenir français à Mayotte si on n’est pas né de parents français ».

Par ailleurs une importante restriction du regroupement familial sera immédiatement mise en œuvre, « il ne sera plus possible de faire venir sa famille si l’on n’est pas titulaire d’un titre de séjour de 5 ans. Cela va diviser par 5 les regroupements familiaux ». Darmanin à Mayotte : Annonce des mesures radicales en direct de l'aéroport Marcel Henry La troisième annonce du ministre est la fin des titres de séjour territorialisés, « dès lors que les deux premières mesures seront effectives, du fait qu’il y aura moins de titres de séjour distribués ». Darmanin annonce des mesures radicales en direct de l'aéroport Marcel Henry : Darmanin à Mayotte : Annonce des mesures radicales en direct de l'aéroport Marcel Henry Satisfaction, mais aussi méfiance, sur la fin des séjours territorialisés : Les mesures annoncées par Gérald Darmanin, notamment la fin prochaine des séjours territorialisés ont surpris les membres des Forces Vives interrogés sur les barrages et sur la place de la République. « La fin des séjours territorialisés oui, mais tout de suite ! Sinon on ne lèvera pas les barrages » dit un militant. Mamhamoud Aziary, du « conseil des sages » des Forces Vives estime que cette décision peut être prise et appliquée immédiatement par une ordonnance. Dans son annonce, Gérald Darmanin a expliqué que cette mesure pourrait entrer en application dès lors que le nombre de cartes de séjour aurait diminué du fait de la fin du droit du sol et la limitation des regroupements familiaux. "On ne lèvera pas les barrages, on ne veut pas être trahit une deuxième fois " les premières réactions des forces vives en direct du barrage de Tsararano après les annonces du ministre : Darmanin à Mayotte : On ne lèvera pas les barrages, on ne veut pas être trahit une deuxième fois " les premières réactions des forces vives en direct du barrage de #Tsararano

