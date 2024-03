Le Ramadan à Mayotte : début d'un mois sacré pour les Mahorais

L'apparition de la lune annonce le début du ramadan à Mayotte dès demain, mardi 12 mars. Les Mahorais entameront cette période sacrée en respectant les principes fondamentaux de l'islam, marqués par le jeûne.

Mayotte la 1ere •

Neuvième mois du calendrier lunaire, le Ramadan débute demain, mardi 12 mars, à Mayotte, marquant le commencement d'une période sacrée pour les Mahorais.

Ce mois de jeûne, le quatrième des cinq piliers de l'islam, se caractérise par l'abstention de manger, boire, fumer, et d'avoir des relations intimes depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Les enfants sont normalement exemptés, mais certains tentent l'expérience dès qu'ils s'en sentent capables.

Les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent également être dispensées du jeûne.

Outre le jeûne, le ramadan est une période propice à la prière régulière et à la purification. C'est également un temps de générosité, de charité envers les plus démunis, de partage et de solidarité.

Bon ramadan à tous les musulmans !