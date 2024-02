Le syndicat de la magistrature dénonce l'annonce de la suppression du droit du sol à Mayotte

Partager :

Le syndicat de la magistrature à Mayotte dénonce les mesures annoncées ce dimanche par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment la suppression du droit du sol dans le département. Le syndicat appelle au contraire à une harmonisation du droit et à plus de moyens pour le social, la santé et l'éducation.

Le syndicat de la magistrature à Mayotte a réagi ce lundi 12 février dans un communiqué aux annonces du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lors de sa visite ce dimanche dans le département. Le syndicat dénonce notamment l'annonce de la suppression du droit du sol à Mayotte et une "opération Wuambushu 2 qui doit se traduire par une augmentation des expulsions et des décasages." Les magistrats rappellent que la "France est un état de droit et relèvent l'incohérence de l'hypothèse selon laquelle Mayotte serait un département français comme un autre alors que les droits dérogatoires, dont le droit du sol est l'exemple le plus criant, ne font que s'accentuer." Le syndicat s'était déjà opposé à l'annonce de la première opération Wuambushu évoquant "le danger d'un amalgame entre délinquance et immigration", il appelle désormais à "une harmonisation du droit, seule à même d'assurer l'égalité, au déploiement de moyens pour qu'existe une prise en charge sociale, sanitaire et éducative de la population mahoraise, y compris de sa part la plus vulnérable, à la hauteur de ce qui est mis en place sur le reste du territoire de la République."

