Le voyage polémique aux Comores de Madi Madi Souf continue de faire parler

Décidément, on pensait que l'incendie déclenché par le voyage aux Comores du président de l'association des maires de Mayotte en septembre dernier était circonscrit, pas vraiment, on en a reparlé publiquement ce samedi matin à Tsingoni. Et l'assistance était quasi unanime sur le sujet.

Yvana Navion •

Ce matin à la MJC de Tsingoni s’est tenue une assemblée du collectif des citoyens de Mayotte 2018. Cette réunion publique visait à revenir sur le voyage aux Comores d’une délégation mahoraise au cours de laquelle le président de l’association des maires de Mayotte, Madi Madi Souf et d’autres collaborateurs ont évoqué la mise en place d’un « accord de principe » pour alléger le visa Balladur.

Sages, élus, cadi et une trentaine de citoyens ont répondu présents à cet appel pour débattre des mesures à mettre en place contre Madi Madi Souf. Le voyage controversé de Madi Madi Souf aux Comores n'en finit pas de susciter des débats • ©Mayotte La 1ère Tous ont fait part de leur mécontentement au sujet d’un possible allègement du visa. « Cela irait à l’encontre du combat des Mahorais » pour Mayotte française, selon Zouhourya Mouayad Ben - conseillère départementale du canton de Mtsamboro.

Aucune mesure précise n’a cependant été annoncée pour le moment. Une nouvelle réunion doit être organisée dans un futur proche.

