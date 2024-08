Les forces armées de la zone sud de l’océan Indien se sont entraînées dans le ciel mahorais

Entendre et voir les avions décoller et atterrir, les habitants de la Petite-Terre y sont habitués néanmoins ce samedi il y avait deux avions de combat Rafale dans le ciel mahorais.

Le moins que l'on puisse dire c'est que leur son n'est pas passé inaperçu, il s'agit des bruits émanant d'avions de chasse. Un ballet peu commun auquel vous avez pu assister notamment si vous habitez la Petite-Terre. Les forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) organisait ce samedi un vol d’entraînement opérationnel dans le ciel de Mayotte.

Ont survolé la Petite-Terre, un avion ravitailleur A330 MRTT, un avion de transport militaire A400M ainsi que deux avions de combat Rafale.

vol d'entraînement des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) à Mayotte • ©Gwen Le Bigot

forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) - Rafale • ©Gwen Le Bigot

vol entraînement des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) • ©Gwen Le Bigot

A330MRTT • ©Gwen Le Bigot

Ce vol d'entraînement s'inscrit dans le cadre du déploiement opérationnel PEGASE 24 de l’armée de l’air et de l’espace en zone indopacifique. L'occasion aussi de faire découvrir à la population les fleurons de l’armée de l’air et de l’espace et de rappeler l'importance de la préparation et la réussite des missions des armées pour le maintient de la sécurité et de la défense nationale.