Loi-Programme "Mayotte Debout" : Ousseni Balahachi demande l'alignement "immédiat" des prestations sociales

Ousseni Balahachi, secrétaire départemental de la CFDT Mayotte était l'invité de Zakweli ce jeudi 20 février. Il est revenu sur les nombreux mouvements de grève qui se sont enchaînés après le passage du Cyclone pour réclamer une prime Chido, sur la cherté de la vie, ou encore sur le projet de loi-programme "Mayotte debout" qui sera présenté prochainement par le gouvernement.

Zalihata Dahalani •

Plus de 2 mois après le passage du cyclone Chido, la CFDT est sur tous les fronts avec des préavis de grève qui voient le jour un peu partout. En toile de fond, des aides exceptionnelles post-cyclone Chido. Le secrétaire départemental de la CFDT revient sur le mouvement qui avait été entamé par la SIM en début février. Pour rappel, les salariés demandaient une prime de 2500 euros mais la direction se défendait en faisant valoir que 2000 euros avaient déjà été versés par leur actionnaire, le groupe CDC Habitat. Les agents avaient réussi à obtenir 500 euros de la part de la SIM. "Les négociations avaient été entamées, mais la direction n'avait pas donné de résultats, raison pour laquelle les salariés étaient sortis pour que leur maison mère puisse apporter une contribution aussi".

Depuis Chido, la vie chère à Mayotte s'est accentuée. Dans les magasins, beaucoup de rayons sont vides. L'eau est par ailleurs une denrée de plus en plus rare et les consommateurs se ruent dessus dès qu'elle arrive en magasin. Une situation que déplore Ousseni Balahachi."C'est une situation choquante, pour toutes les personnes qui vivent ici, à partir du moment où je me rends en magasin pour chercher des denrées alimentaires de première nécessité et que je ne puisse pas les avoir. En plus, au moment où j'arrive à les avoir, les prix sont exorbitants".

Il réagit aux suspicions de l'Etat concernant les détournements de l'aide alimentaire par les communes. Souvenez-vous, suite à cela, les maires ont annoncé quitter la chaîne de distribution."Je déplore que cette situation vienne s'installer sur une telle période de crise".

Loi-programme et alignement "immédiat" des prestations sociales

Concernant l'ASSECO, l'association des consommateurs de la CDFT, celle-ci a du mal à se développer à Mayotte. Le secrétaire départemental de la CFDT espère plus d'adhésions."Pour qu'une association de consommateurs puisse se développer, il faut des adhésions, mais la population passe son temps à se plaindre puis quand on leur demande d'apporter une contribution, ils ne veulent pas mettre la main à la poche".

Le projet de loi-Programme "Mayotte debout" devrait prochainement être présenté par le gouvernement. Un projet structurel concernant le développement économique et social. Pour Balahachi Ousseni, il faut demander l'alignement "immédiat" de toutes les prestations sociales. " Il faudrait que l'Etat puisse prendre en compte le côté social car on parle des entreprises, mais si on n’a pas de salariés on n’aura pas d'entreprises qui pourront produire et développer l'économie". Il poursuit en affirmant qu'un travail sera effectué dans ce sens avec l'intersyndicale."Nous allons tous nous réunir et demander que ces points soient intégrés à l'ordre du jour de la loi Mayotte debout".