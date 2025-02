Bodo, Diho, Meiitod, Daday, Naid, Cudza... Ils vous donnent rendez-vous pour un grand moment de solidarité : Ensemble pour Mayotte

🎶❤️ Plus de 15 artistes vous donnent rendez-vous ce 21 février à 19h50 sur Mayotte la 1ère pour une soirée musicale aux partitions solidaires, "Ensemble pour Mayotte". #apreschido #mayotte #voixdemayotte #artistes #musique

🎶❤️ Plus de 15 artistes vous donnent rendez-vous ce 21 février à 19h50 sur Mayotte la 1ère pour une soirée musicale aux partitions solidaires, "Ensemble pour Mayotte". #apreschido #mayotte #voixdemayotte #artistes #musique

Présentée par Kamar, l'émission "Ensemble pour Mayotte" donne la parole aux artistes. Ils sont plus d'une quinzaine à avoir répondu présent pour vous adresser leur soutien et chanter pour vous. Ce vendredi à 19h50 à la télévision et à 21h à la radio

SP •

Le 14 décembre dernier, le cyclone Chido frappait Mayotte avec une violence inédite, laissant derrière lui des dégâts considérables et des milliers de Mahorais durement éprouvés. Deux mois et demi après, Mayotte la 1ère poursuit son engagement auprès des habitants en reconnectant la population avec ses artistes, durement éprouvés eux aussi. Une connexion entre les artistes et la population Dans cette émission spéciale, les artistes mahorais prennent la parole pour témoigner de leur vécu et exprimer leur solidarité envers toute l’île. Avec les moyens du bord, certains ont perdu leur studio, leur maison, ils rappellent combien la culture est un pilier essentiel de la résilience et de la reconstruction. Cette émission mettra également en avant des associations, ces héros du quotidien, qui aident les mahorais en fournissant des repas, des effets scolaires et tant d'autres apports. Les associations Wema Watrou, le réseau lahiki, l'association pour Adultes et Jeunes Handicapé et la Fédération des associations environnementales seront également présentes. Un rendez-vous fort en émotions, où la musique, la danse et les mots deviennent des instruments de soutien et d’espoir. Ne manquez pas cet événement exceptionnel, présenté par Kamar, ce vendredi 21 février à 19h50 sur Mayotte la 1ère télé et après M'Parano, à 21h, en radio.

