"On essaye de résoudre les problèmes avant les grèves", explique le syndicat Force Ouvrière à Mayotte

Le syndicat Force Ouvrière à Mayotte a organisé ce jeudi son congrès, en présence d'Arkaddine Adboul-Wassion, réélu à l'occasion à la tête du syndicat localement, et Patricia Drevon la secrétaire confédérale en charge des Outre-mer.

L'union départementale de Force Ouvrière organisait son congrès à la technopole de Dembéni ce jeudi 27 février pour réélire à sa tête Arkaddine Adboul-Wassion comme secrétaire générale. "Il n'y a plus de difficulté, plus de division", assure-t-il dans Zakwéli ce vendredi. Cette élection s'est tenue en présence de Patricia Drevon, la secrétaire confédérale de Force Ouvrière en charge du juridique et des Outre-mer.

Arkaddine Adboul-Wassion et Patricia Drevon membres du syndicat Force Ouvrière étaient les invités de Zakweli de ce vendredi 28 février.

Ces dernières semaines, les mouvements sociaux se multiplient dans les entreprises, pour demander notamment des mesures de soutien suite au passage du cyclone Chido. Rares ont été portées par Force Ouvrières. "On essaye de résoudre les problèmes avant les grèves, par la discussion et la signature d'accord", précise Patricia Drevon. "Dans la fonction publique, il y a eu énormément d'accord qui ont été signées pour la mise en place de primes Chido, d'accompagnements matériels que ce soit dans la police, le pénitentiaire, les organismes sociaux ou le CHM."

Pour le privé, Action Logement, "qui est un organisme paritaire", a déloqué deux millions d'euros pour accompagner les salariés dans la reconstruction. Pour faire face aux demandes, une rallonge de deux millions d'euros "a été votée très récemment et sera mise en œuvre dans les prochaines semaines." Reste l'enjeu à long terme de la convergence sociale entre le territoire et l'Hexagone. "On sait que ça va prendre du temps, à chaque fois qu'on veut avancer, on nous répond qu'on va faire petit à petit", précise Arkaddine Adboul-Wassion.