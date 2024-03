Les taxis de Petite-Terre en grève pour dénoncer le nouveau parking

Les chauffeurs de taxi de Petite-Terre sont en grève à compter de ce lundi. Ils dénoncent le manque d'emplacement sur le nouveau parking, qui ne serait pas adapté à leur activité.

Raphaël Cann, Zohra Abdou Kaphet •

Les chauffeurs de taxi de Petite-Terre annoncent ce lundi 25 mars se mettre en grève illimitée. Une opération escargot est également prévue ce mardi pour dénoncer le manque d'emplacements du nouveau parking inauguré sur le quai Issoufali il y a deux semaines. "Je suis désemparée, je ne sais pas comment faire pour arriver à l'aéroport", se désole une voyageuse à la voix nouée. "Pour les personnes en situation de handicap, ça veut dire qu'il faut qu'elles aillent en fauteuil depuis chez elles jusqu'à la barge si elles ont des rendez-vous", ajoute une habitante de Petite-Terre.

Les chauffeurs de leurs côtés dénoncent des incohérences de la part du département. "On a déjà fait une vingtaine de réunions avec le conseil départemental pour échanger concernant ces travaux d'aménagements", dénonce un artisan taxi. "On nous avait dit qu'ils allaient mettre en place un parking provisoire avant qu'on puisse retrouver l'ancien. Et maintenant on nous dit que c'est définitif." Selon lui, ce parking n'a que 12 places réservées aux taxis contre une trentaine sur l'ancien.

La conseillère départementale de Dzaoudzi-Labattoir, Maimounati Moussa Ahamadi, est allée à leur rencontre pour échanger. "Le plus important, c'est d'ouvrir la discussion pour que leurs revendications soient entendues et qu'ils puissent trouver une solution par rapport aux aménagements qui vont être faits", explique l'élu. "Il est important aussi de noter le mal-être qu'ils ressentent, certains gagnent 50 euros par jour et avec l'essence, il ne leur reste plus grand-chose à la fin du mois."