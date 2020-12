Lolie Pondy fait escale à Mayotte!

Expliquer la différence, les nuances et la tolérance aux enfants. C’est l’histoire de Lolie Pondy racontée par Jocelyne Prost, une amoureuse des mots et des couleurs. L’auteur était en séance de dédicaces et de lecture auprès des scolaires cette semaine.

La première de couverture attire l'œil des curieux

Les lecteurs sont nombreux à s'arrêter pour échanger avec l'auteur.

Jocelyne Prost en séance de lecture à Combani

Marlène est venue à la demande de ces enfants pour acheter le livre.

Jocelyne Prost personnalise de nombreux livre au cours de cette matinée de dédicaces

... et ici avec les maternelles de l'école "Je veux savoir" .

Lolie Pondie et son ami trônent au milieu de la Maison des livres

Jocelyne dédicace son livre à la petite Sienna;

Orange, vert et rose, on ne peut pas le rater. Le livre attire l’œil autant que son auteure, Jocelyne Prost. La jeune retraité irradie d’un bonheur communicatif. En séance de dédicace à la maison des livres, Jocelyne est entourée de son livre, Lolie Pondy.C’est l’histoire d’une petite fille différente qui n’est pas heureuse. Elle subit les assauts de ces camarades d’école. Elle est triste dans son village tout gris et un jour, elle décide de partir. Elle se retrouve à Pondichéry, une ville pleine de lumière et de couleurs et là, toute sa vie change.Les clients de la librairie prennent le temps de bavarder avec Jocelyne et beaucoup repartent avec un petit bout d’Inde. ”Je ne la connaissais pas du tout mais quand je suis passé, le livre m’a attiré. De temps en temps j’achète des livres divers pour les enfants. Je suis heureux qu’elle puisse faire cette dédicace individualisée. J’espère que ça va plaire aux enfants“ déclare Ibrahim Aboubacar.Et il y a ceux qui viennent comme cette maman parce que les enfants ont assisté à une séance de lecture dans une école. “Moi personnellement je ne la connaissais pas mais mes enfants m’ont parlé du livre des aventures de cette jeune fille qui part en Inde donc je suis venue aujourd’hui. Ils ont assisté à une lecture de l’auteure dans leur école et ils voulaient à tout prix avoir le livre “ confie Marlène, venue spécialement de Combani pour acheter le livre, à la demande de ces enfants.“Lolie Pondy c’est la transposition de mon aventure quand j’ai rencontré des personnages qui vivaient en Inde. Pondichéry m’a complétement ébloui, c’est une ville merveilleuse. Et c’est vrai que quand je suis rentrée dans ma maison aux couleurs modernes de beige, de noir, j’ai trouvé ma maison affreuse ! raconte-t-elle dans un éclat de rire. Et du coup j’ai eu envie d’écrire un livre pour retrouver la couleur de Pondichéry à travers ce livre“ poursuit Jocelyne.A la base je ne suis pas auteur mais j’ai écrit des livres toute ma vie. A l’adolescence, c’était déjà un rêve. J’ai commencé de nombreux romans et puis j’ai eu 3 enfants. J’ai inventé les trois quart des histoires que je leur racontais. Et on a des personnages clé qu’on va retrouver dans le 2eme Lolie Pondy. Parce que j’inventais des histoires en permanence. Donc il fallait que je le fasse. Il fallait que j’écrive un livre et que j’aille jusqu’au bout. Mais on élève ses enfants, on travaille… Maintenant que je suis à la retraite, j’ai du temps. Il a fallu que j’aille à Pondichéry pour sortir ce livre. Pondichéry, rien que le nom ma toujours fait rêver, c’est une ville fabuleuse. Des maisons peintes en rose, jaune, bleu … c’est incroyable cette ville" reconte Jocelyne des étoiles pleins les yeux.Au cours de son périple, le foisonnement de couleurs et d’animation interpelle Jocelyne. “Les alentours de Pondichéry ressemblent à Mayotte. Par exemple Auroville ressemble à Bandrélé. Il y a ces couleurs, les gens qui marchent le long des routes, les petites marchandes qui sont au bord des routes également, des vendeurs de légumes de fruits… les dames sont en sari et pas en salouva mais ça m’a beaucoup fait penser à Mayotte" se souvient l'auteur de Lolie Pondy.Les aventures de Lolie Pondy seront déclinées en 5 volets. “Le prochain tome, Lolie va rencontrer beaucoup plus d’amis. Dans le premier c’est un peu la présentation des personnages. Dans le 2eme, le sujet, c’est la permaculture, la culture bio et l’esprit d’équipe. On va rencontrer des personnages qui ont des compétences différentes. L’un est plus fort, l’autre sait voler … l’association de toutes ces compétences permet de construire quelque chose ensemble. Alors que tous seul, on n’y arriverait pas."Le 2eme album est déjà écrit et illustré. Il devrait être disponible à partir du 20-25 décembre sur les plateformes internet et d’ici 3 semaines en vente direct. Un bel aboutissement pour Jocelyne qui ne se destinait pas à l’écriture. “De 20 ans à 45 ans j’ai travaillé à la Poste, j’étais responsable de la formation à la Direction de Montpellier en fin de carrière. Et puis, j’en ai eu marre. J’avais 3 enfants, je m’ennuyais au travail et puis j’ai tout quitté et je suis venue à Mayotte. Là j’ai trouvé un emploi chez Colas. Je suis devenue l’assistante de direction sur le projet de construction du port de Longoni. Une aventure incroyable de 4 ans et demi. “C’est là qu’elle cultive l’esprit d’équipe et son attachement pour Mayotte. Mais Jocelyne quitte l’ile pour les études de ses enfants. “Je suis allée à la Réunion. J’étais assistante sur les appels d’offres sur la nouvelle route du littoral et puis l’âge venant, j’ai pris ma retraite et depuis j’écris, “ glisse-t-elle dans un grand sourire.“Comment tu t’appelles ? demande Jocelyne. Sienna, S.I.EN.N.A, épelle la petite fille venue faire dédicacer son livre. Et voilà, bon voyage en Inde, vous allez découvrir tout un monde merveilleux, une petite fille très courageuse", dévoile l’auteur en tendant son ouvrage signé à la petite Sienna.Jocelyne Post va se lancer dans l’écriture des 3 autres tomes de son aventure indienne. Par la suite, Lolie va beaucoup voyager. Elle viendra évidement à Mayotte et à la Réunion promet l’auteure.