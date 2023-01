Madagascar : Les fonctionnaires seront payés à temps cette année

Madagascar soigne ses fonctionnaires. Le gouvernement promet qu’il n’y aura pas de retard de salaires cette année

Bruno Minas •

Une revalorisation des traitements des fonctionnaires malgaches est promise pour 2023, mais l’annonce la plus spectaculaire est qu’il n’y aura pas de de salaires payés en retard cette année. La ministre de l’économie et des finances dit que c’est une priorité de l’Etat. Le budget consacré aux salaires augmente de 12% ; il représente plus de 40% des recettes fiscales. Selon les catégories professionnelles, les augmentations vont de 5 à 25%.

Cette générosité s’accompagne d’une plus grande discipline budgétaire, en faisant la chasse aux fonctionnaires fantômes. C’est notamment le cas à travers un recensement précis, en ce moment, des personnels de l’éducation nationale.

Personne n’oublie le contexte de ces mesures : Madagascar est entrée en période électorale : une élection présidentielle est au programme cette année.