Madi Dayane : « il faut développer le Centre de Formation d’Apprentis »

Madi Dayane, porte-parole de la liste « Walezi » aux élections de la chambre des métiers et de l’artisanat, était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

Madi Dayane invite les artisans à venir voter le jeudi 14 octobre : « l’entreprenariat a beaucoup souffert ces dernières années, les élus sortants n’ont rien fait pour développer le secteur. Nous allons aller sur le terrain et rassembler les artisans ».

Le candidat met en avant le besoin de formation :

Il nous faut un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) digne de ce nom. Il faut donner leur chance aux jeunes, car être patron de soi-même c’est quelque chose d’extraordinaire.

Madi Dayane déplore qu’il n’y ait qu’une seule zone industrielle et commerciale à Kaweni : « cela nous fait perdre du temps et de l’argent dans les déplacements. Pourquoi pas une zone à Bandrélé et une autre dans le nord ? ».