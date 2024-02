Mahamoud Aziary : « Cette départementalisation est une contrefaçon »

Mahamoud Aziary membre du « comité des sages » des Forces Vives était l’invité de Zakweli ce lundi

Depuis longtemps déjà, les collectifs sont conseillés par des personnes plus âgées, ayant une expérience des combats menés par le passé. On a voulu de moi, j’ai obéi. dit Mahamoud Aziary.

L’économiste affirme que « ce combat est très difficile mais déterminant », selon lui « entre 2008 et maintenant les problèmes se sont aggravés ». Pour Mahamoud Aziary, « le slogan Mayotte française est devenu une religion, on doit y croire. Nos parents ont porté ce combat depuis 1958 et ont choisi le chemin de la départementalisation ».

Cette départementalisation est une contrefaçon… Nous ne sommes pas dans la République, nous n’avons ni les moyens d’un département, ni d’une région. Selon Mahamoud Aziary

« Les cartes de séjour territorialisées sont une discrimination notoire » déplore Mahamoud Aziary, « le gouvernement se dit que ces gens arrivant à Mayotte iront à la Réunion ou dans les villes de l’hexagone pour « foutre la merde ». La France ne veut pas d’eux et va les enfermer à Mayotte ; les Mahorais vont les subir », ajoutant que « la France continue de considérer Mayotte et les Mahorais comme des gens qui ne valent rien ».