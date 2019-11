Cette fête musulmane est célébrée le 12e jour du troisième mois de l'année musulmane.

Abderemane Saïd •

Mayotte la 1ere ...

En ce 12e jour du mois de Maoulide, les mahorais commémorent la naissance du prophète Muhammad. À l’occasion de cette cérémonie, les fidèles font la lecture du Coran et des textes louant Muhammad, considéré comme le prophète majeur de la religion musulmane. C'est aussi un moment de recueillement qui permet de rassembler familles et amis.Ce dimanche 10 novembre à Pamandzi, la famille de l'ancien Cadi de Pamandzi et Grand Cadi de Mayotte, a invité la population pour le Maoulida nabi à la mosquée de Pamandzi.Une manière de perpétuer cette fête qui chaque année perd un peu plus en effervescence.