Ali Debré Combo : « On n’a pas à rougir de notre bilan »

Ali Debré Combo, conseiller départemental de Mamoudzou et porte-parole de la majorité au Conseil Départemental, était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

Félicitations au maire de Mamoudzou

Interrogé sur un éventuel report des élections départementales, l’élu indique : « la décision ne nous appartient pas, nous continuons à travailler ». « On n’a pas à rougir de notre bilan », affirme Ali Debré Combo « nous nous rendons compte que le président Soibadine est un visionnaire ». Selon lui « on n’a jamais autant parlé de Mayotte, Mayotte a une reconnaissance à l’international ». « On n’a jamais autant soutenu le monde économique, on n’a jamais dépensé autant pour le social, le sport a été largement soutenu par le département ».Ali Debré Combo affirme que tous les chantiers sont basés sur le SAR, le Schéma d’Aménagement Régional, qui planifie le territoire jusqu’en 2050. Ce vendredi le Conseil Départemental se réunit pour parler de la desserte aérienne et du projet de piste longue.Enfin Ali Debré Combo a salué l’initiative du maire de Mamoudzou d’avoir organisé les Assises de la Sécurité, « il a réussi à rassembler tout Mayotte ».